MOL Group нарастила добычу на "Азери-Чираг-Гюнешли"

MOL Group увеличила добычу нефти в сутки на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли". Рост составил 5,6%.

Венгерская MOL Group увеличила объемы добычи сырой нефти на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в Азербайджане на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Компания сейчас добывает свыше 13 тыс баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd) против 12,4 тыс boepd в 2025 году.

В прошлом году показатели добычи составляли около 13,4 тыс boepd.

Отметим, что совокупные объемы добычи на АЧГ в первые три месяца года составили 325 тыс баррелей в сутки. В прошлом году суточная добыча в этот период составляла 331 тыс баррелей. Снижение составило около 2%.