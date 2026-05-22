ВМС КСИР пропустили 33 коммерческих судна через Ормузский пролив

В Иране заявили о проходе 33 коммерческих судов через акваторию Ормузского пролива за минувшие сутки после получения всех необходимых разрешений от военных.

За последние 24 часа через Ормузский пролив прошли 33 судна, включая танкеры и контейнеровозы. Об этом сообщают ВМС КСИР.

Согласно информации агентства Fars, проход судов через Ормузский пролив был осуществлен после получения разрешений и в координации с военно-морскими силами Ирана.

Напомним, накануне Корпус стражей исламской революции разрешил проход 25 судам через Ормузский пролив

