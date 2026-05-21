Вестник Кавказа

ВМС КСИР сообщили о проходе 25 судов через Ормузский пролив

ВМС КСИР сообщили о проходе 25 судов через Ормузский пролив
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За минувшие сутки 25 коммерческих судов совершили контролируемый транзит через акваторию Ормузского пролива по официально выданным разрешениям КСИР.

КСИР заявили, что за последние 24 часа через Ормузский пролив прошли 25 судов, в число которых вошли танкеры, контейнеровозы и другие коммерческие корабли. Об этом сообщили военно-морские силы ведомства.

Согласно заявлению, которое приводит агентство Fars, транзит торгового флота был осуществлен строго после получения соответствующих допусков. Проход судов через пролив выполнялся в непосредственной координации с ВМС КСИР.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по израильской территории и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно и США начали морскую блокаду иранских портов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
955 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.