ВМС КСИР сообщили о проходе 25 судов через Ормузский пролив

КСИР заявили, что за последние 24 часа через Ормузский пролив прошли 25 судов, в число которых вошли танкеры, контейнеровозы и другие коммерческие корабли. Об этом сообщили военно-морские силы ведомства.

Согласно заявлению, которое приводит агентство Fars, транзит торгового флота был осуществлен строго после получения соответствующих допусков. Проход судов через пролив выполнялся в непосредственной координации с ВМС КСИР.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по израильской территории и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно и США начали морскую блокаду иранских портов.