Ушел из жизни мэр Нальчика

Мэр Нальчика Таймураз Ахохов скончался в возрасте 54 лет. Об этом информирует 24 мая администрация главы Кабардино-Балкарии.
"На 55-м году жизни скончался глава местной администрации городского округа Нальчик Таймураз Борисович Ахохов"
– администрация главы КБР
Причина смерти на данный момент не сообщается.
Похороны градоначальника состоятся в понедельник.
Ахохов возглавлял нальчикскую мэрию в течение последних восьми лет. Он был назначен исполняющим обязанности главы администрации Нальчика в апреле 2018 года, а в июне того же года его утвердили в этой должности.
До этого занимал должность замглавы Минтруда КБР, руководителя Управления федерального казначейства по КБР. Работал заместителем председателя правительства и первым зампредом правительства КБР.