Ушел из жизни мэр Нальчика

Мэр Нальчика Таймураз Ахохов скончался в возрасте 54 лет. Об этом информирует 24 мая администрация главы Кабардино-Балкарии.

"На 55-м году жизни скончался глава местной администрации городского округа Нальчик Таймураз Борисович Ахохов"

– администрация главы КБР

Причина смерти на данный момент не сообщается.

Похороны градоначальника состоятся в понедельник.

Ахохов возглавлял нальчикскую мэрию в течение последних восьми лет. Он был назначен исполняющим обязанности главы администрации Нальчика в апреле 2018 года, а в июне того же года его утвердили в этой должности.

До этого занимал должность замглавы Минтруда КБР, руководителя Управления федерального казначейства по КБР. Работал заместителем председателя правительства и первым зампредом правительства КБР.