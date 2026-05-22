Власти Ирана категорически отвергли недавние обвинения США в энергетическом шантаже, назвав главной угрозой мировому экспорту иранской нефти незаконные американские санкции.

Посольство Ирана в Нью-Дели заявило о готовности государства бесперебойно экспортировать иранскую нефть на мировой рынок. Об этом сообщается в опубликованном пресс-релизе дипломатического представительства.

Заявление стало ответом на слова госсекретаря США Марко Рубио, обвинившего Иран в удержании энергорынка в заложниках. Дипломаты назвали это выступление искажением реальности и подтвердили статус государства как надежного поставщика энергоресурсов для всех стран, включая Индию.

Главной причиной глобальных энергетических проблем представители дипмиссии считают незаконные санкции США, введенные ради экономического давления на Иран. Безопасности судоходства в Ормузском проливе сегодня угрожают военные провокации США и Израиля в Персидском заливе.