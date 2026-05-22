Вестник Кавказа

Оман и Иран обсудили принципы свободы судоходства в Ормузском проливе

Танкер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители Омана и Ирана рассмотрели принципы обеспечения безопасности движения торговых судов и сохранения цепочек поставок через Ормузский пролив.

Представители Омана и Ирана провели переговоры по регулированию свободы судоходства через Ормузский пролив в соответствии с нормами международного права. Об этом говорится в заявлении оманского внешнеполитического ведомства.

Перед этим глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди принял заместителя министра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади. Иранский дипломат передал устное послание от министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.

Послание касалось проходящих при посредничестве Пакистана ирано-американских переговоров. В тексте также подчеркивалось стремление двух стран возобновить свободу судоходства через Ормузский пролив безопасным и устойчивым образом.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
575 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.