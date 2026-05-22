Оман и Иран обсудили принципы свободы судоходства в Ормузском проливе

Представители Омана и Ирана рассмотрели принципы обеспечения безопасности движения торговых судов и сохранения цепочек поставок через Ормузский пролив.

Представители Омана и Ирана провели переговоры по регулированию свободы судоходства через Ормузский пролив в соответствии с нормами международного права. Об этом говорится в заявлении оманского внешнеполитического ведомства.

Перед этим глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди принял заместителя министра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади. Иранский дипломат передал устное послание от министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.

Послание касалось проходящих при посредничестве Пакистана ирано-американских переговоров. В тексте также подчеркивалось стремление двух стран возобновить свободу судоходства через Ормузский пролив безопасным и устойчивым образом.