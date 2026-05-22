США и Иран могут провести следующий раунд переговоров в начале июня

Представители США и Ирана рассматривают возможность проведения очередных переговоров в начале лета. Ранее сообщалось, что в ближайшие дни стороны объявят о проекте мирного соглашения.

Следующий раунд переговоров между Соединенными Штатами и Ираном может состояться в начале следующего месяца. Об этом рассказали источники.

Ожидается, что встреча представителей двух стран состоится 5 июня, передает телеканал Al Hadath.

По его данным, предварительное соглашение США и Ирана по урегулированию конфликта представляет собой меморандум о взаимопонимании, за которым последуют переговоры по заключительным вопросам.

Источники отмечают, что потенциальное предварительное соглашение между Вашингтонои и Тегераном будет называться "Исламабадской декларацией".

По их сведениям, Пакистан, выступающий главным посредником в переговорах, может объявить о меморандуме без присутствия основных сторон. США и Иран направят глав делегаций, когда стартуют переговоры по окончательному соглашению.

Ранее сообщалось, что США и Иран объявят о проекте мирного соглашения 24 мая.