Подготовка к чемпионату по спортивной пахоте продолжается на Ставрополье

В Ставропольском крае был проведен отборочный этап чемпионата России по спортивной пахоте, который состоится в регионе в августе.

На Ставрополье продолжают подготовку к чемпионату РФ по спортивной пахоте, который пройдет в регионе в конце лета.

Так, в крае состоялся региональный отборочный этап. В нем приняли участие 18 механизаторов из 13 муниципалитетов. Турнир продолжался два дня.

Победители и призеры (Алексей Фусточенко – первое место; Дмитрий Ладный и Александр Николенко – второе место; Владимир Воробьев и Владимир Жигалко – третье) представят свои навыки на 13-м открытом чемпионате России по пахоте, который пройдет на Ставрополье с 14 по 16 августа.

Мероприятие будет организовано при поддержке АО "Росагролизинг".

В программу, кроме собственно спортивных соревнований, войдут встречи для предпринимателей и обучающие семинары, агрофестивали и тракторные шоу. Отдельно подготовлены культурные программы и мероприятия для детей.