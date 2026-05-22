Пашинян пообещал заняться ЕАЭС

Никол Пашинян заявил о своем значительном влиянии в ЕАЭС и пообещал после парламентских выборов вплотную заняться реализацией четырех базовых принципов организации.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обладает значительным влиянием в ЕАЭС и для него не существует неразрешимых проблем в рамках организации.

По словам главы армянского правительства, такой статус обусловлен тем, что в заседаниях межправительственного совета он участвует как премьер-министр, а в Высшем Евразийском экономическом совете выступает как глава государства.

"Этот статус позволяет мне утверждать, что в рамках ЕАЭС для меня нет неразрешимых вопросов"

— Никол Пашинян

После парламентских выборов Пашинян намерен заняться реализацией четырех базовых принципов ЕАЭС: свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и финансов.

"Нет такого вопроса, связанного с применением этих четырех принципов, который я не смог бы решить"

— Никол Пашинян

Однако он добавил, что Армения не сможет одновременно быть членом Евросоюза и ЕАЭС. При этом необходимости делать выбор в настоящее время нет, так как страна состоит в евразийском объединении и параллельно углубляет отношения с ЕС.