Вестник Кавказа

Трамп примет решение о продолжении войны с Ираном 24 мая

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Дональд Трамп завтра примет решение о продолжении войны с Ираном. Сегодня в Белом доме состоится совещание ключевых переговорщиков.

Лидер США Дональд Трамп в ближайшие два дня определит дальнейшую стратегию по иранской проблеме. Сегодня президент страны проведет совещание, а завтра объявит решение относительно дальнейшего продолжения войны, передает Axios. 

По словам Трампа, на совещании, которое пройдет сегодня, будут присутствовать все ключевые фигуры переговорного процесса – вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф, а также предприниматель Джаред Кушнер.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США намерены решить иранский вопрос тем или иным способом. При этом на данном этапе приоритет отдается дипломатии.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
780 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.