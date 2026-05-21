Трамп примет решение о продолжении войны с Ираном 24 мая

Лидер США Дональд Трамп в ближайшие два дня определит дальнейшую стратегию по иранской проблеме. Сегодня президент страны проведет совещание, а завтра объявит решение относительно дальнейшего продолжения войны, передает Axios.

По словам Трампа, на совещании, которое пройдет сегодня, будут присутствовать все ключевые фигуры переговорного процесса – вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф, а также предприниматель Джаред Кушнер.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США намерены решить иранский вопрос тем или иным способом. При этом на данном этапе приоритет отдается дипломатии.