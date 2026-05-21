Каратистка из Азербайджана стала чемпионкой Европы

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Высшая ступень пьедестала покорилась каратистке Мадине Садыговой на чемпионате Европы. Она стала первой в истории чемпионкой Европы из Азербайджана.

Мадина Садыгова из Азербайджана триумфально выступила на чемпионате Европы по каратэ в Германии. Садыгова завоевала медаль высшего достоинства. 

Садыгова, которая соревнуется в весе до 55 кг, одолела соперниц из  Англии, Польши, Италии и Боснии и Герцеговины. В финальном поединке Садыгова оказалась сильнее представительницы Турции. 

Достижение Садыговой можно назвать историческим, ведь она стала первой чемпионкой Европы из Азербайджана среди взрослых спортсменов.

