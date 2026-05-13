Грузия увеличила импорт российской пшеницы почти на 40%

Грузия в январе-апреле увеличила импорт российской пшеницы на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С января по апрель объем поставок из РФ составил 98,8 тыс т на сумму 25,3 млн долларов. Это максимальный показатель для этого периода с 2020 года, когда импорт достигал 125 тыс т. За аналогичный период 2025 года Грузия закупила 71,3 тыс т российской пшеницы.

Всего в текущем году Грузия импортировала 113 тыс т пшеницы, основным поставщиком остается Россия. Также 21,6 тыс т поступило из Белоруссии, 7,8 тыс т из Казахстана, 6,4 тыс т из ОАЭ и 5,5 тыс т из Турции.

