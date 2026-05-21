Россию могут посетить около 7 млн иностранных туристов в 2026 году

В 2026 году туристический поток из-за рубежа в Россию может достичь 7 млн человек, из которых 2,5 млн составят граждане Китая.

Заместитель директора департамента Минэкономразвития РФ Игорь Максимов на российско-китайском форуме "АмурЭкспо" в Благовещенске заявил, что в 2026 году Россию могут посетить около 7 млн иностранных туристов.

Значительную часть въездного потока составят граждане Китая. Ожидается, что в 2026 году в РФ прибудут 2,5 млн китайских туристов. Максимов добавил, что в прошлом году турпоток из КНР уже показал рост, увеличившись до 1,5 млн человек.

По словам представителя ведомства, в первом квартале число иностранных гостей выросло на 38%. К 2030 году общий турпоток планируют увеличить до 16 млн прибытий, при этом за последние два года показатель уже вырос в 1,5 раза и достиг 5,8 млн человек.

Минэкономразвития продолжает расширять безвизовый режим для поддержания турпотока. Визы с Саудовской Аравией уже отменены, сейчас идет работа над упрощением въезда из Индии, Вьетнама, Малайзии, Бахрейна и Кувейта.

Логистику улучшат за счет рейсов иностранных авиакомпаний, преимущественно китайских. В планах на ближайшие два года запустить 100 дополнительных еженедельных рейсов и открыть полеты из Китая в Сочи, Тюмень, Нижний Новгород и Петропавловск-Камчатский.