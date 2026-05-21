Лавров указал на попытки Запада разрушить связи РФ с союзниками

МИД РФ заявил о попытках западных стран разорвать отношения России с союзными и соседними государствами и отдалить Армению с целью ослабления РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о целенаправленных усилиях Запада по лишению РФ партнеров и попытках вовлечь Армению в антироссийский лагерь. Об этом было заявлено на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике СВОП.

Глава МИД РФ отметил, что тактика отдаления соседних государств от России регулярно применялась ранее, а в настоящее время западные страны пытаются реализовать подобный сценарий в отношении Армении.

"Запад пытается растащить наших союзников, прежде всего начиная с наших соседей, как он это делал с Грузией, Молдовой, как сейчас он это делает с Украиной, как сейчас пытаются Армению втянуть в ту же логику ошибочную"

- Сергей Лавров

Лавров подчеркнул стремление Запада максимально ослабить Россию и назвал это главной целью их текущих действий на международной арене.

"Сделать России как можно более больно, если хотите, более сложным сделать задачу сохранения и укрепления России как по-настоящему великой державы и цивилизации"

- Сергей Лавров