Армения не планирует выходить из ЕАЭС - МИД РА

В планах руководства Армении не стоит вопрос о выходе страны из ЕАЭС – в любом случае вопрос не будет обсуждаться в одностороннем порядке, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Вопрос о выходе Армении из ЕАЭС не может быть обсужден, пока Армения сама не представила такую заявку и не выразила такого желания. А такого желания мы не выражали. Следовательно, вопрос о нашем исключении не может быть обсужден. Такого уставом не предусмотрено"

- Арарат Мирзоян

На данный момент Ереван не намерен вносить напряженность в армяно-российские отношения, а напротив, настроен на продолжение партнерства: подобного вопроса в повестке властей страны нет, - сказал он, передает "Интерфакс".

Также неуместен вопрос о заморозке членства Армении в ЕАЭС - без ее участия он обсуждаться не может, поскольку это не предусмотрено уставом. ЕАЭС - организация, руководствующаяся консенсусными решениями, - сказал дипломат.

Напомним, ранее мы писали: Ереван не будет делать никаких резких действий в отношениях с Москвой, заявил на встрече с избирателями премьер-министр республики Никол Пашинян. Он подчеркнул, что у него сложились дружеские отношения с главой российского государства, Россия – это сверхдержава, к ней надо относиться с уважением.