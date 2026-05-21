По сообщениям СМИ, Пентагон и представители разведки США готовятся к возобновлению ударов по Ирану в ближайшие три дня на фоне угрозы провала переговоров.

В США представители Пентагона и разведки готовятся к возможному возобновлению ударов по Ирану в ближайшие три дня. Об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на источники.

В ожидании возможных военных действий часть американских военнослужащих отменила планы на выходные по случаю Дня поминовения. Одновременно Пентагон обновляет списки личного состава за рубежом и отводит часть сил с Ближнего Востока, чтобы снизить риски в случае ответного удара Ирана.

Окончательного решения о возобновлении атак пока не принято. При этом портал Axios отмечает, что президент США Дональд Трамп склоняется к новым ударам из-за разочарования ходом дипломатического урегулирования.

Накануне глава государства США обсудил с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, министром обороны Питом Хегсетом и главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом варианты действий на случай провала переговоров.

Напомним, США и Израиль начали военные действия против Ирана 28 февраля. В апреле США объявили о прекращении огня, а затем заявили о его одностороннем продлении. Иран отказался признавать эти условия. По данным иранской стороны, за первые 40 дней конфликта в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 граждан страны