В Дагестане открыли высокотехнологичное стекольное производство

На территории Дагестана открылось новая линия инновационного производства энергосберегающего стекла с общим объемом привлеченных инвестиций порядка 2,4 млрд рублей.

В Дагестане врио главы республики Федор Щукин и председатель правительства региона Магомед Рамазанов запустили новую линию по производству энергосберегающего стекла на базе ООО "Салаватстекло Каспий". Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Врио главы Дагестана заявил, что открытие предприятия обеспечит регион новыми рабочими местами, а сама продукция крайне востребована для реализации крупных инфраструктурных нужд.

Специальные виды защищенного стекла планируется использовать при модернизации махачкалинского аэропорта, строительстве "Лазурного берега" и реализации проекта "Школа 21".

Инициатива реализована на мощностях завода в Кумторкалинском районе, который функционирует с 2013 года и выпускает 600 т листового стекла в сутки. Для создания новой линии был привлечен заем федерального Фонда развития промышленности в размере 1 млрд рублей, при этом суммарный объем инвестиций оценивается в 2,4 млрд рублей.