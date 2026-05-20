Пашинян: мир - самый великий результат

Никол Пашинян назвал сохранение условий мирного договора единственным способом обеспечить устойчивый мир между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Никол Пашинян в преддверии выборов отметил необходимость для Армении строго соблюдать действующий мирный договор с Азербайджаном и отказаться от любых попыток его пересмотра.

"Самый сложный и самый великий результат — это мир. И самый важный вопрос этих выборов: станет ли народ хозяином этого мира, или же народ не станет его хозяином"

— Никол Пашинян

Премьер-министр добавил, что вашингтонские соглашения от 8 августа 2025 года стали возможны в первую очередь благодаря окончательному согласию вокруг текста договора в марте. Именно полное завершение переговоров сделало мир возможным.

"Шаг по переговариванию заново, шаг по пересмотру мира однозначно и необратимо приведет к эскалации и войне. Потому что, когда ты отказываешься от соглашений, уже открывается поле, уже должен быть конфликт"

— Никол Пашинян

Напомним, переговоры по мирному урегулированию между Баку и Ереваном активизировались весной 2025 года, когда стороны согласовали мирный договор. 8 августа 2025 года в Вашингтоне Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение. Документ зафиксировал взаимное признание территориальной целостности и определил регламент делимитации госграниц.