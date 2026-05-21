Дубай отменит налоги для отелей ради возвращения туристов

Дубай выделит $400 млн на поддержку туристического бизнеса и отменит ряд налоговых сборов, чтобы вернуть туристов на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Власти Дубая одобрили пакет мер поддержки пострадавшего из-за ситуации на Ближнем Востоке туристического бизнеса на сумму около $400 млн. Об этом сообщает издание The Nation.

В число утвержденных послаблений для турбизнеса в Дубае вошла временная отмена налога на проживание в премиальных отелях в размере 20 дирхамов, или около $5,5 за ночь.

Также перестает взиматься муниципальный сбор в размере 7%, который ранее добавляли к чекам в ресторанах и гостиницах. Вместе с этим власти обнулили пошлины на сдачу курортного жилья в аренду и платежи за перенос или отмену деловых мероприятий.

Льготы также получат организаторы сафари в пустыне, владельцы кемпингов, гиды, яхтенные марины и авиационные компании. Им предоставят единовременное освобождение от части сборов профильных департаментов Дубая.

Как отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР), эти меры приведут к еще большему снижению стоимости размещения. Гостиницы Дубая уже снижают цены из-за слабой загрузки после начала военных действий США и Израиля против Ирана.