ОАЭ осудили иранский план по контролю Ормузского пролива

Власти Объединенных Арабских Эмиратов выступили резко против попыток Ирана установить контроль над проходом международных торговых судов через Ормузский пролив.

В ОАЭ раскритиковали учреждение Ираном Управления по делам Персидского залива (PGSA), которое контролирует движение через Ормузский пролив. Об этом сообщил советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.

В Абу-Даби считают невыполнимыми планы Тегерана по контролю над Ормузским проливом и подобные шаги нарушают суверенитет ОАЭ и продиктованы военными сложностями Ирана.

Он заявил, что для восстановления двусторонних связей между Ираном и ОАЭ иранскому руководству необходимо пересмотреть политический курс. Выстраивание нормального диалога возможно только при условии прекращения давления на другие страны ближневосточного региона.

Отметим, ранее Высший совет национальной безопасности Ирана учредил Управление по делам Персидского залива и опубликовал карту его зоны ответственности. Она охватывает участок Ормузского пролива от иранского района Кух-Мобарак и эмирата Эль-Фуджайра на востоке до острова Кешм и эмирата Умм-эль-Кайвайн на западе.

Иран ввел для всех судов обязательную процедуру допуска в Ормузском проливе. Любому судну, намеревающемуся пройти этот маршрут, необходимо согласовать свои действия с Исламской Республикой.