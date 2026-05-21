Тегеран и Вашингтон заявили о прогрессе в переговорах

Иран и США заявили о прогрессе в переговорах по ситуации на Ближнем Востоке. Стороны близки к заключению меморандума.

США и Иран близки к финализации работы над меморандумом о взаимопонимании из 14 пунктов, сообщил официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи. 

"Наша цель была разработать меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов, включающий наиболее важные вопросы, необходимые для прекращения войны, и те, которые имеют для нас основополагающее значение. В настоящее время мы завершаем работу над этим меморандумом о взаимопонимании"

– Эсмаил Багаи 

По словам Багаи, ключевые положения документа касаются вопросов прекращения вооруженного противостояния, деблокирования иранских портов, а также отмены антииранских санкций. 

Багаи также заявил, что наметилось сближение позиций сторон, Тегеран и Вашингтон близки к преодолению разногласий. 

Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что стороны достигли прогресса, в ближайшие дни возможны конкретные результаты. Рубио не исключил, что новости могут быть уже сегодня.

