Тегеран и Вашингтон заявили о прогрессе в переговорах

Иран и США заявили о прогрессе в переговорах по ситуации на Ближнем Востоке. Стороны близки к заключению меморандума.

США и Иран близки к финализации работы над меморандумом о взаимопонимании из 14 пунктов, сообщил официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

"Наша цель была разработать меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов, включающий наиболее важные вопросы, необходимые для прекращения войны, и те, которые имеют для нас основополагающее значение. В настоящее время мы завершаем работу над этим меморандумом о взаимопонимании"

– Эсмаил Багаи

По словам Багаи, ключевые положения документа касаются вопросов прекращения вооруженного противостояния, деблокирования иранских портов, а также отмены антииранских санкций.

Багаи также заявил, что наметилось сближение позиций сторон, Тегеран и Вашингтон близки к преодолению разногласий.

Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что стороны достигли прогресса, в ближайшие дни возможны конкретные результаты. Рубио не исключил, что новости могут быть уже сегодня.