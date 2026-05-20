Армению никто не выталкивает из ЕАЭС – Оверчук

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в очередной раз заявил, что Армении нужно будет сделать выбор между ЕАЭС и Евросоюзом. При этом он подчеркнул, что республику из ЕАЭС никто не выталкивает.

Все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заинтересованы в том, чтобы Армения продолжала оставаться его членом. Об этом вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Уверен, что все страны Евразийского экономического союза, включая и РФ, хотят, чтобы Армения оставалась членом нашего союза, и продолжала развиваться такими же быстрыми темпами, и жизненный уровень людей в Армении также рос, как это происходило за последние 11 лет участия Армении в ЕАЭС"

– Алексей Оверчук

Российский вице-премьер отметил, что никто не выталкивает Армению из ЕАЭС, однако ей нужно сделать выбор с учетом своих устремлений в Евросоюз.

"Эти все вопросы, мы считаем, нужно просто цивилизованно рассмотреть… Но опять-таки никто не выталкивает Армению из ЕАЭС. Просто они сами сказали, что они хотят вступить в ЕС. Поэтому нужно определиться, и чем скорее это будет сделано, чем скорее будет эта определенность, тем будет лучше для всех"

– вице премьер РФ

Алексей Оверчук акцентировал внимание на том, что участие в ЕАЭС открывает для товаров из Армении рынки государств союза. Кроме того, он напомнил, что Армения, будучи союзником России, пользуется преференциями в области цен на энергоресурсы.