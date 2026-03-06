Грузия и Армения обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Тбилиси и Ереван обсудили вопросы взаимодействия в сфере безопасности. Стороны отметили высокий уровень совместной работы по линии правоохранительных органов.

Глава МВД Грузии Сулхан Тамазашвили встретился с чрезвычайным и полномочным послом Армении в Грузии Ашотом Смбатяном, информирует грузинское ведомство.

Министр и дипломат провели беседу, в ходе которой сфокусировали внимание на вопросах безопасности в регионе и сотрудничестве Еревана и Тбилиси в этом направлении. Стороны отметили высокий уровень взаимодействия между силовыми структурами двух стран, подчеркнув готовность укреплять контакты. 

Кроме того, Тамазашвили и Смбатян затронули вопросы двустороннего сотрудничества по другим направлениям.

