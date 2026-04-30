Глава ФИФА поздравил "Сабах"

ФК "Сабах" впервые в своей истории стал чемпионом Азербайджана. Свои поздравления по этому случаю бакинской команде передал глава ФИФА.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил бакинский "Сабах" с победой в чемпионате Азербайджана по футболу сезона 2025-2026.

Руководитель организации направил письмо президенту Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшану Наджафу, в котором и поздравил клуб с победой в национальном первенстве.

Напомним, "Сабах" впервые в своей истории стал чемпионом Азербайджана по футболу. Бакинцы оформили чемпионство в конце апреля, оторвавшись от преследовавшего его "Карабаха" на 13 очков.

На прошлой неделе "Сабах" завоевал Кубок Азербайджана, обыграв в финальном матче "Зирю".