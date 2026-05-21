В Дербентском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 3,4

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В южной части республики Дагестан зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4. Сейсмическое событие не вызвало разрушений и никак не повлияло на работу инфраструктуры.

В Дербентском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По информации геофизической службы РАН, очаг землетрясения находился на глубине 10 км. Энергетический класс события составил 10.

В ведомстве добавили, что подземные толчки не привели к жертвам и разрушениям. Объекты социальной, культурной и экономической инфраструктуры работают в штатном режиме, а само событие на поверхности не ощущалось

