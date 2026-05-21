В Дербентском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
По информации геофизической службы РАН, очаг землетрясения находился на глубине 10 км. Энергетический класс события составил 10.
В ведомстве добавили, что подземные толчки не привели к жертвам и разрушениям. Объекты социальной, культурной и экономической инфраструктуры работают в штатном режиме, а само событие на поверхности не ощущалось