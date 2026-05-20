Доступ к четырем селам заблокирован из-за камнепада в Дагестане

Камнепад в Дагестане перекрыл дорогу к нескольким населенным пунктам республики. В пятницу вечером там планируется открыть движение по временной схеме

В Дагестане из-за камнепада прервано транспортное сообщение с четырьмя населенными пунктами Дахадаевского района. Об этом рассказали 22 мая в "Дагестанавтодоре".

"На 19-м км автодороги "Подъезд от а/д Леваши - Акуша - Уркарах - Маджалис - Мамедкала к селу Кунки" движение автотранспорта временно закрыто в связи с обвалом скальных пород верхового откоса"

– представитель учреждения

Он отметил, что в настоящее время заблокирован доступ к населенным пунктам Ашты, Дирбакмахи, Кунки и Худуц.

Ожидается, что сегодня в 18:00 (мск) там откроется движение по временной схеме.

Жителей республики предупредили, что в горной и высокогорной местности по-прежнему сохраняется возможность схода оползней, снежных лавин и камнепадов.