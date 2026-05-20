В Грузии отметили роль визита Ильхама Алиева для развития энергетики страны

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мариам Квривишвили заявила, что визит в Грузию Ильхама Алиева позволил Тбилиси укрепить свою энергобезопасность. Грузия смогла продлить 20-летний контракт на поставку "голубого топлива".

Глава Минфина Грузии Мариам Квривишвили заявила, что прошедший визит лидера Азербайджана Ильхама Алиева имеет важнейшее значение для развития энергетики страны.   

"Азербайджан — стратегический партнер нашей страны, и я хотела бы особо подчеркнуть важность Азербайджана в энергетическом секторе нашей страны"

– Мариам Квривишвили

Как отметила глава ведомства, соглашение по сотрудничеству в энергетике затрагивает поставки газа, электроэнергии, а также возобновление поставок по трубопроводу Баку-Супса. 

По словам Квривишвили, Баку и Тбилиси договорились о пролонгации 20-летнего газового соглашения, которое позволит поставлять газ по социальной цене.

