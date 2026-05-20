Вестник Кавказа

Спикер Сената парламента Казахстана награжден российским орденом Дружбы

Флаги на улицах Москвы в преддверии госвизита президента Казахстана Токаева
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председатель Сената (верхней палаты) парламента Казахстана Маулен Ашимбаев награжден российским орденом Дружбы.

Орден Дружбы получил спикер верхней палаты парламента Казахстана – Сената – Маулен Ашимбаев. Указ о его награждении подписал президент России Владимир Путин.

Документ размещен на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в укрепление российско-казахстанских отношений наградить орденом Дружбы Ашимбаева Маулена Сагатханулы - председателя Сената парламента Республики Казахстан"

– указ главы российского государства

Стоит отметить, что указ был подписан 18 мая. Публикация на портале состоялась сегодня.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
785 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.