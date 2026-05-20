Спикер Сената парламента Казахстана награжден российским орденом Дружбы

Председатель Сената (верхней палаты) парламента Казахстана Маулен Ашимбаев награжден российским орденом Дружбы.
Орден Дружбы получил спикер верхней палаты парламента Казахстана – Сената – Маулен Ашимбаев. Указ о его награждении подписал президент России Владимир Путин.
Документ размещен на официальном портале правовой информации.
"За большой вклад в укрепление российско-казахстанских отношений наградить орденом Дружбы Ашимбаева Маулена Сагатханулы - председателя Сената парламента Республики Казахстан"
– указ главы российского государства
Стоит отметить, что указ был подписан 18 мая. Публикация на портале состоялась сегодня.