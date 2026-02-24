Россия наращивает поставки электроэнергии в Казахстан

В первом квартале текущего 2026 года Россия на треть, до 930 млн киловатт-часов. увеличила поставки электроэнергии в Казахстан, доведя ее количество до 44% всех экспортных поставок.

С начала текущего 2026 года Россия на треть нарастила поставки электроэнергии в Казахстан, сообщает "Интер РАО" - единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в России.

В январе - марте РФ поставила в Казахстан 930 млн кВт/ч электроэнергии, что на 33% выше, чем за тот же период 2025 года, передает Sputnik Казахстан.

При этом Казахстан получил 44% всей экспортируемой Россией электроэнергии, столько же, сколько все остальные страны, кроме Монголии, которая потребляет 12% экспортируемой Россией электроэнергии.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия и Казахстан согласовали детали финансирования строительства атомной электростанции "Балхаш". Москва предоставит межгосударственный кредит, который обеспечит 85% бюджета на возведение объекта. Еще 15% софинансирует правительство Казахстана, а сами соглашения находятся в высокой степени готовности.