Вьетнам готов сотрудничать с СКФУ по ряду программ

Вьетнамский вуз заинтересовался программами, которые преподают в крупнейшем вузе СКФО – наибольший интерес преподавателей вызвали образовательные программы в сфере искусственного интеллекта, IT и других направлениях СКФУ.

Делегация крупнейшего вуза Северного Кавказа - Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) – приняла участие в III Форуме ректоров университетов России и Вьетнама в Ханое, в ходе которого представители вьетнамского государственного технического университета имени Ле Куй Дона выразили большую заинтересованность в совместном запуске образовательных программ в сфере искусственного интеллекта (ИИ), IT и других направлениях, сообщили в пресс-службе вуза.

"По итогам встречи готовится меморандум о сотрудничестве, где будут прописаны совместные инициативы. Участники встречи обсудили возможность продолжения образования студентами после получения диплома во Вьетнаме в магистратуре в СКФУ"

Столь высокий интерес вьетнамских коллег вызвала сессия "Инженерное образование России и Вьетнама", на которой ректор СКФУ Татьяна Шебзухова рассказала о подготовке инженерных кадров, которая ведется в вузе в тесном контакте с индустриальными партнерами, передает ТАСС.

Вуз готов предложить коллегам не только образовательные программы по инженерным направлениям, но и совместные научные проекты, а также организовать для вьетнамских студентов и аспирантов стажировки в российских инжиниринговых центрах, в частности Студенческом конструкторском бюро, добавила Татьяна Шебзухова.