СКФУ станет кузницей кадров для Северной Осетии

Ведущий вуз Северного Кавказа поможет Северной Осетии в подготовке профессионалов для сферы АПК и туризма – научно-техническое партнерство сегодня обсудили глава Северной Осетии и ректор СКФУ.

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) займется усиленной подготовкой кадров для сельского хозяйства и туризма Северной Осетии: этот вопрос сегодня обсудили на встрече глава региона Сергей Меняйло и ректор СКФУ Татьяна Шебзухова, сообщает пресс-служба вуза.

"Научно-техническое партнерство в области пищевой переработки, генной селекции, современных технологий для ведения сельского хозяйства открывают большие перспективы, которые будут взаимно интересны"

- пресс-служба вуза

Что касается сельского хозяйства, то у вуза и руководства республики много совместных прикладных проектов в сфере биоагротехнологий: это повышение продуктивности овцеводства, умный мониторинг садов и виноделие, выведение новых сортов плодовых насаждений и современные удобрения, передает портал "Это Кавказ".

В СКФУ прекрасные эксперты в области туризма, которые готовы развивать сотрудничество в развитии туристско-рекреационных кластеров республики буквально "с нуля" – от разработки бизнес-проектов и их экспертизы до подготовки и повышения квалификации кадров в этой отрасли, - сообщила ректор СКФУ Татьяна Шебзухова.

Ученые университета готовы разрабатывать новые коммерчески выгодные туристические маршруты, гармонично сочетающие культурно-историческое просвещение и экологические богатства республики. Также опыт СКФУ может быть использован для развития транспортно-логистических комплексов - аэропорта Владикавказа и индустриально-логистического парка "Алания".

Еще один большой общий проект властей и науки - создание единой системы навигации для туристов, говорится в сообщении.