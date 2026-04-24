Землетрясение магнитудой 4 произошло в Узбекистане

Небольшое, но ощутимое землетрясение произошло сегодня ночью в Узбекистане – магнитуда природного катаклизма достигла 4.
Землетрясение было зафиксировано сегодня ночью в Узбекистане, о нем сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга.
По данным ведомства, подземные толчки произошли в Жондорском районе, расположенном в Бухарской области.
Магнитуда землетрясения достигла 4.
Его очаг находился на глубине 10 км. Координаты очага – 40,28 градуса северной широты и 63,19 градуса восточной долготы.
Уточняется, что сейсмоактивность почувствовали жители нескольких населенных пунктов.