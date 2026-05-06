Оползень заблокировал проезд к курорту в горах Ингушетии

В Ингушетии временно ограничено движение транспорта на участке дороги к курорту Армхи. Ранее там сошел оползень.

В Джейрахском районе Ингушетии сошел оползень, в результате чего оказалась заблокирована дорога, ведущая к курорту Армхи. Об этом рассказали 22 мая в Центре управления регионом (ЦУР) Ингушетии.

"В горной части Ингушетии на участке дороги, ведущей к курорту Армхи, произошел сход грунта. Движение на данном участке временно ограничено"

– представитель ЦУР

В центре отметили, что в настоящее время проезд в направлении Армхи организован по объездной дороге.

Работы расчистке и ликвидации последствий оползня уже начались. На место направлена спецтехника.

Ранее на этой неделе произошел сход грунта сразу на нескольких участках Джейрахского района. Все они были оперативно ликвидированы.