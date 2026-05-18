Наводнение унесло жизни трех человек на юге Турции

В результате сильных дождей на юге Турции оказались затоплены целые деревни. Жертвами непогоды стали несколько человек, в том числе 15-летний подросток.
В южной части Турции в результате наводнения погибли три человека. Об этом пишут местные СМИ.
Одним из погибших оказался 15-летний мальчик, находившийся в доме, который рухнул во время оползня в Антиохии в провинции Хатай.
Кроме того, сообщается о гибели 66-летнего мужчины, съехавшего на своей машине в кювет в Дефне, и 62-летнего мужчины, которого унесло паводковыми водами в районе Самандаг
Сильные дожди накрыли в последние дни провинцию Хатай, наиболее пострадавшую от мощнейшего землетрясения в 2023 году. Они спровоцировали выход из берегов реки Аси. Затоплены оказались поля и деревни, размыты дороги и мосты.
Ранее МВД Турции предупредило граждан 15 провинций страны о сильных ливнях о возможных наводнениях.