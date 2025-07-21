Мечети столичного региона соберут на Курбан-байрам треть миллиона верующих

Только в Москве и Подмосковье на Курбан-байрам в мечетях региона соберутся около 350 тысяч верующих, сообщил сегодня муфтий Московской области Рушан Аббясов.

Один из двух самых важных праздников мусульман Курбан-байрам, который в 2026 году отмечается 27 мая, отметят праздничным намазом в мечетях Москвы и Подмосковья около 350 тыс верующих, рассказал зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), председатель ДУМ Московской области, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

"Стоит ориентироваться на цифры, которые были на Ураза-байрам в этом году. В праздновании Курбан-байрам примут участие в Москве примерно 200 тысяч человек и около 150 тысяч - в Московской области"

- Рушан Аббясов

Напомним, ранее мы писали: Курбан-байрам - один из двух самых важных праздников мусульман, который в 2026 году отмечается 27 мая. Праздник Курбан-байрам неизменно связан с хаджем. Хадж, один из столпов ислама, как ритуал воспроизводит ряд событий из жизни Ибрахима и его родных. Хадж, обязательство всех мусульман, всегда предшествует Курбан-байраму: начинается он на 8 день месяца Зуль-хиджа. В 2026 году хадж, совершаемый в Мекку к священной Каабе, продлится с 24 по 29 мая.

В день праздника мусульмане встают рано, исполняют ритуальное омовение, гусль, надевают чистую одежду и отправляются на праздничную молитву, посвященную дню Ид аль-Адха. Праздничный ид-намаз совершается после намаза фаджр, он состоит из двух ракаатов, после чего читается проповедь. Праздничный намаз можно совершить как в мечети, так и дома.