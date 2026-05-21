К заблокированным селам Дагестана открыли временный проезд

Специалисты "Дагавтодора" смогли наладить автомобильное сообщение между дагестанскими селами, оказавшимися отрезанными от большой земли после камнепада – он работает по временной схеме.

У жителей четырех сел Дахадаевского района Дагестана, дорога к которым сегодня была отрезана камнепадом, снова появилась возможность коммуникации по временной схеме, сообщает государственное казенное учреждение "Дагавтодор".

"В Дахадаевском районе на 19 км автодороги "Подъезд от а/д Леваши - Акуша - Уркарах - Маджалис - Мамедкала к селу Кунки" обеспечено движение автотранспорта по временной схеме. ...Транспортное сообщение с населенными пунктами Ашты, Дирбакмахи, Кунки, Худуц восстановлено"

Также дорожные службы продолжают работы по расчистке дороги от скальных пород до полной ширины проезжей части, они будут вестись до полной очистки трассы, говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Ранее спасатели предупредили жителей республики о том, что в горной и высокогорной местности по-прежнему сохраняется возможность схода оползней, снежных лавин и камнепадов.