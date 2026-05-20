США рассматривают разные сценарии в отношении Ирана – Рубио

Марко Рубио рассказал, когда прояснится ситуация с возможным соглашением с Ираном. Госсекретарь США подчеркнул, что подвижки в этом вопросе возможны в ближайшие дни.

Соединенные Штаты имеют разные опции в отношении Ирана на случай, если стороны не смогут достичь хорошей сделки. Об этом заявил 21 мая американский госсекретарь Марко Рубио.

"Если мы не сможем заключить выгодную сделку, президент ясно дал понять, что у него есть другие варианты. Я не буду вдаваться в подробности, что это за варианты, но все это знают"

– Марко Рубио

Госсекретарь США также сообщил, что ситуация вокруг сделки с Исламской Республикой может проясниться в ближайшие дни. Он подчеркнул, что в переговорном процессе позитивные сигналы.

"Есть некоторые позитивные сигналы... Я также не хочу забегать вперед официальных заявлений, так что давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней"

– американский госсекретарь

Ранее сообщалось, что США намерены нанести удар по Ирану 19 мая, однако в итоге американский президент Дональд Трамп сообщил, что отказался от этой идеи по просьбе ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара, считающих, что можно с помощью переговоров добиться от Ирана, чтобы он отказался от ядерного оружия.

Накануне глава Белого дома сообщил, что переговоры США с Ираном об условиях завершения боевых действий находятся уже на заключительном этапе.