Разговор Трампа и Нетаньяху был "очень напряженным" — СМИ

Недавний телефонный разговор президента США Дональда Трампа с израильским премьером Биньямином Нетаньяху был "очень напряженным", пишет Axios со ссылкой на источники.
Согласно источникам, американский президент "пытался убедить" Нетаньяху отказаться от дальнейшей эскалации конфликта с Ираном.
Также Дональд Трамп обсуждал с премьер-министром Израиля переговорный процесс с представителями Тегерана и просил его поддержать новый диалог с иранскими властями, говорится в материале издания.
Как пишет Axios, Биньямин Нетаньяху был не согласен с мнением американского президента.
"Премьер-министр Израиля считает, что Иран сейчас ослаблен, поэтому необходимо продолжать давление и наносить новые удары"
— источник
Тем не менее, информацию о том, к какому выводу пришли Трамп и Нетаньяху по итогам телефонного разговора, источники не раскрыли.