Оппозиционный телеканал оштрафован почти на тысячу долларов в Грузии

Грузинский оппозиционный телеканал "Формула" заплатит солидный штраф, такое решение приняла Национальная комиссия по коммуникациям страны.

Сумма штрафа составляет 2,5 тыс лари ($934). Он был выписан телекомпании за нарушение правил вещания.

В частности, на "Формуле" ведущие и журналисты во время освещения новостей озвучивали личное мнение. Кроме того, в их работе присутствовала предвзятость, мнения подавались несбалансированно.

Отмечается, что нарушение привело к штрафу из-за того, что оно было повторным.