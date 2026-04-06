Лидер Турции выступил против полного разрушения Ирана

Турция не одобряет действия, которые направлены на полное разрушение Ирана. Такое заявление сделал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
В ходе беседы обсуждались вопросы отношений Анкары и Мадрида, а также ряд региональных и глобальных проблем.
"Президент Эрдоган заявил, что мы не одобряем действия, направленные на полное разрушение Ирана, и не считаем правильной позицию Ирана по отношению к братским странам региона, а также подчеркнул, что каждый человек с совестью должен отстаивать мир и сосредоточиться на дипломатии"
– канцелярия главы турецкого
Ранее сегодня президент США Дональд Трамп сообщил, что во вторник вечером умрет и никогда больше не будет восстановлена целая цивилизация.
Напомним, в ночь с 7 на 8 апреля истекает крайний срок, установленный президентом США для заключения соглашения об урегулировании конфликта с Ираном. Он предупреждал, что при отсутствии соглашения США готовы будут атаковать электростанции и мосты в Иране.