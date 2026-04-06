Президент Турции осудил попытки полностью разрушить Иран. Ранее сегодня лидер США заявил, что во вторник вечером умрет целая цивилизация.

Турция не одобряет действия, которые направлены на полное разрушение Ирана. Такое заявление сделал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

В ходе беседы обсуждались вопросы отношений Анкары и Мадрида, а также ряд региональных и глобальных проблем.

"Президент Эрдоган заявил, что мы не одобряем действия, направленные на полное разрушение Ирана, и не считаем правильной позицию Ирана по отношению к братским странам региона, а также подчеркнул, что каждый человек с совестью должен отстаивать мир и сосредоточиться на дипломатии"

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп сообщил, что во вторник вечером умрет и никогда больше не будет восстановлена целая цивилизация.

Напомним, в ночь с 7 на 8 апреля истекает крайний срок, установленный президентом США для заключения соглашения об урегулировании конфликта с Ираном. Он предупреждал, что при отсутствии соглашения США готовы будут атаковать электростанции и мосты в Иране.