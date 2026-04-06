Южная Корея намерена запросить поставки казахстанской нефти

Глава администрации президента Южной Кореи готовится совершить визит в Казахстан, чтобы обсудить с властями страны поставки казахстанской нефти на фоне нынешней неопределенной ситуации с Ормузском проливом.

В Южной Корее в связи с перекрытием Ираном Ормузского пролива складывается критическая ситуация с поставками "черного золота", 70% которого страна импортирует с Ближнего Востока, пишет Reuters и корейские СМИ.

Глава администрации президента Южной Кореи Кан Хун Сик уже спланировал поездку в Казахстан, чтобы обсудить поставки казахстанской нефти на фоне ситуации с Ормузском проливом, передает Sputnik Казахстан.

С той же миссией в качестве спецпосланника главы государства корейский чиновник планирует посетить Оман и Саудовскую Аравию.

Сейчас страну выручают нефтяные танкеры из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые доставляют в южнокорейские порты 24 млн баррелей нефти, оговоренные соглашением Южной Кореи с ОАЭ.

Проблема заключается в том, что документ носит кратковременный характер, тогда как стране в нынешних условиях необходимо обеспечить долгосрочные гарантированные поставки углеводородов, отмечают в правительстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что Сеул сейчас рассматривает возможность импорта нефти и продуктов нефтепереработки из России, сообщили представители министерства торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея. Руководство крупнейших нефтеперерабатывающих компаний страны уже провело встречу с представителями ведомства для подробного обсуждения сотрудничества с РФ в этой области.