Власти КБР приступили к разработке крупного месторождения золота

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) начали практическое освоение золоторудного месторождения имени Б.К.Михайлова в Тырныаузском горном кластере у подножья Эльбруса, который вскоре станет одним из крупнейших горнорудных проектов Юга России, сообщает пресс-служба группы компаний "Эльбрусметалл", оператора проекта.

"Это уже не чистая геологоразведка, а старт промышленного освоения"

- правительство КБР.

В начале апреля проект по добыче золота перешел в инвестиционную фазу, планируется, что инвестиционный портфель золотоносного месторождения с учетом инфраструктуры и обогатительных мощностей превысит 50 млрд рублей, передает "АиФ-Ставрополье".

Геологи провели предварительную оценку месторождений, после чего было решено комплексно развивать оба: вольфрамо-молибденовое и золотоносное – на базе старой инфраструктуры, оптимизировав ее и логистику. Ожидается, что ГОК заработает в 2028 году и будет выдавать около 1,5 млн т руды в год.«

Геологические исследования завершены, запасы подтверждены. Тырныаузский кластер из долгостроя превращается в один из локомотивов экономики СКФО.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти КБР начали работы по освоению месторождения вольфрамо-молибденовых и золотосодержащих руд в городе Тырныаузе у подножья Эльбруса. Уже разработан проект добычи золота и возобновления переработки вольфрамо-молибденовых руд, ведется бурение и геологоразведка, а до конца года будет готова финансово-экономическая модель проекта. Также получена лицензия на пользование недрами, разработано ТЭО проекта по международным стандартам и проведена переоценка запасов месторождения.