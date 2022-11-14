В Тырныаузе будут снова добывать вольфрам и молибден

Власти Кабардино-Балкарии начали работы по освоению месторождения вольфрамо-молибденовых и золотосодержащих руд, ведется бурение и геологоразведка, а до конца года будет готова финансово-экономическая модель проекта.

В Кабардино-Балкарии (КБР) у подножья Эльбруса все же дадут вторую жизнь некогда славившемуся на всю страну горно-обогатительному комбинату, добывавшему из недр земли крайне важные для промышленности вольфрам и молибден: уже разработан проект добычи золота и возобновления переработки вольфрамо-молибденовых руд в городе Тырныаузе, сообщили в администрации главы республики.

"Работы по освоению месторождения уже начаты, оформлены договоры аренды земельных участков, ведется бурение и геологоразведка. После завершения этих этапов к концу года будет подготовлена финансово-экономическая модель проекта, стоимость которого составит порядка 50 млрд рублей"

- администрация руководителя субъекта

Первый этап проекта, предполагающего возобновление добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд на Тырныаузском месторождении, уже завершен: получена лицензия на пользование недрами, разработано ТЭО проекта по международным стандартам, а также проведена переоценка запасов месторождения, передает ТАСС.

Создается и инфраструктура будущего горно-обогатительного комбината (ГОК): уже построена подъездная автодорога и часть других вспомогательных сооружений, в которые уже инвестировано 4,1 млрд рублей внебюджетных средств, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти КБР планировали возобновить добычу вольфрамо-молибденовых руд на Тырныаузском месторождении еще в начале 2024 года. Планировалось, что добыча и переработка руды будет осуществляться на ГОК в городе Тырныаузе, а переработка концентратов ГОК - на гидрометаллургическом заводе в городе Невинномысске на Ставрополье, сообщала пресс-служба Минэкономразвития РФ.