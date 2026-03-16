Война уже сказалась на торговле Ирана и Армении

С началом войны хоть и незначительно, Армения уже почувствовала на себе спад торговли с Ираном, заявил сегодня, выступая в Ереванском государственном университете, Чрезвычайный и полномочный посол Тегерана в Ереване Халил Ширголами.

Начало войны Ирана с США и Израилем не могло не сказаться отрицательно на интенсивности торговли между Тегераном и Ереваном, заявил сегодня в Ереванском государственном университете Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Армении Халил Ширголами.

К счастью, война не оказала очень серьезного негативного влияния на экономическое сотрудничество с Арменией: торговля ведется, граница открыта, и ее по-прежнему пересекают большегрузы и даже пассажирские автобусы, отметил дипломат, передает NEWS.am.

Более того – с началом войны Иран не оставил планов строительства второго моста через реку Аракс, напомнил Халил Ширголами.

"Когда этот проект будет завершен, наши экономические связи расширятся. Мы поддерживаем контакты с соответствующими армянскими чиновниками по этому вопросу. Это будет совместный проект"

- Халил Ширголами

Новые транзитные маршруты между Ираном и Арменией, включая железнодорожное сообщение, внесут позитивный вклад в развитие отношений между двумя соседними странами, выразил уверенность посол Ирана в Армении.

Напомним, ранее мы писали о том, что экспорт товаров из Армении в Иран не превышает 8% и значительно уступает экспорту в ОАЭ, России и Китая, а вот Армения больше приобретает у Ирана, чем ему продает. Однако и экспорт, и импорт товаров зависит от поставок, которые поступают в Армению через Иран. Прежде всего, это касается товаров из Китая и Индии, которые используют территорию ИРИ в качестве транзитного маршрута. Поэтому прямые последствия иранского кризиса для армянской экономики будут весьма ощутимы.