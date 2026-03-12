Как в Армении относятся к войне в Иране: позиция власти, мнение людей, будущее TRIPP и оппозиции

Военные действия США и Израиля против Ирана продолжаются более двух недель. Ракетно-бомбовые удары и частичная блокада Ормузского пролива уже спровоцировали энергетический кризис. Расскажем, как в Армении реагируют на ситуацию на своих южных рубежах.

Как руководство Армении реагирует на удары по Ирану?

29 февраля, на следующий день после начала бомбардировок Ирана, в Ереване было созвано экстренное заседание Совета безопасности, где события на Ближнем Востоке назвали «прискорбными». На том заседании присутствовали премьер-министр Никол Пашинян, глава Службы внешней разведки Кристине Григорян, президент Ваагн Хачатурян и спикер парламента Ален Симонян, но каких-либо громких высказываний в отношении политики США и Израиля не последовало.

Более решительную позицию высказали в армянском МИДе, осудив нападение на Иран и выразив глубокую обеспокоенность.

Официальный Ереван максимально осторожен, поскольку недавний визит в Армению вице-президента США Джей Ди Вэнса вызвал в высших политических кругах республики эйфорию. Электорату визит был представлен как оформление стратегического союза с США, с которым Ереван связан конкретными договоренностями. Правда, отворачиваться от Тегерана Армения не готова, поскольку для нее стабильность иранского режима связана с вопросами безопасности, энергетики, транзита и логистики.

Как простые армяне реагируют на удары по Ирану?

Корреспонденты портала Armenia Today провели на улицах Еревана опрос, большинство участников которого заявили, что обеспокоены ближневосточным кризисом. Некоторое респонденты думают, конфликт может вызвать гуманитарной кризис в Армении, но большинство полагает, что причин для распространения конфликта на территорию Армении нет, поскольку страна подчеркнуто придерживается нейтрального статуса, а потому для рядовых граждан в настоящее время нет рисков.

Как удары по Ирану могут отразиться на «Маршруте Трампа»?

Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном проходит под «брендом» президента США Дональда Трампа. Проект транспортной сети «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) должен стать одним гарантов стабильности и безопасности в регионе. Однако в свете текущей конфронтации США и Ирана планы могут быть отложены.

Иранская сторона настороженно относится к реализации транспортного проекта, а премьер Пашинян на брифинге 12 марта успел заявить, что сегодня TRIPP не входит в число приоритетов администрации США. Не вполне понятно, как претворять в жизнь проект в условиях конфликта в Иране, тем более что гибель верховного лидера Али Хаменеи вынудила руководство ИРИ действовать крайне решительно против любого американо-израильского присутствия в регионе - Иран готов бомбить всё, что построено американцами.

Как удары по Ирану могут отразиться на будущем армянской оппозиции?

Армянские оппозиционные силы сосредоточены на выборной гонке, а потому осторожны в оценках ближневосточных событий. За спиной Пашиняна стоят влиятельные западные кураторы, и поддержка армянской оппозиции может прийти оттуда, откуда ее никто не ждал. Прежде всего, это касается движения «Тавуш во имя Родины», к которому в Иране давно присматриваются. Исламскому духовенству ИРИ импонирует, что религиозные деятели, бросили вызов политикам, сумев консолидировать вокруг себя значительную часть общества. Открытый дрейф Армении в сторону Запада, распространение западных ценностей, бомбардировки Ирана могут вынудить Тегеран выступить против американо-армянского сотрудничества и поддержать антипашиняновские силы.