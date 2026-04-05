Пентагон отменил брифинг в день окончания срока ультиматума Трампа Ирану

Запланированный брифинг главы Пентагона и председателя Комитета начальников штабов отменен без объяснения причин на фоне истекающих сроков ультиматума США к Ирану.

Министерство обороны США неожиданно отменило назначенную на 7 апреля встречу с журналистами. Планировалось, что глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн ответят на вопросы журналистов в день, когда истекает время на выполнение требований американского президента Дональда Трампа по разблокировке Ормузского пролива, сообщает газета The Hill.

Изначально брифинг, посвященный ходу военной операции против Ирана, был назначен на 15:00 по московскому времени. При этом поздно вечером накануне мероприятие все еще числилось в официальном графике на сайте министерства.

"Запланированная на вторник на 08:00 (15:00 мск) пресс-конференция в Пентагоне отменена"

- The Hill

Напомним, ранее Дональд Трамп потребовал от иранских властей открыть движение коммерческих судов по Ормузскому проливу. Президент США пригрозил, что в случае отказа американская авиация нанесет удары по иранским мостам и электростанциям. В ответ руководство Ирана пообещало принять жесткие меры, если Вашингтон осуществит свои угрозы.

26 марта глава Белого дома заявлял о приостановке атак на энергетическую инфраструктуру Ирана до 7 апреля. Однако позже Дональд Трамп опубликовал короткое сообщение в социальной сети Truth Social: "Вторник, 20:00 по времени Восточного побережья США". Как отмечали некоторые СМИ, это может означать предоставление Тегерану дополнительных суток на заключение сделки, что сдвигает дедлайн на среду, 8 апреля.

Текущая военная кампания США и Израиля на Ближнем Востоке привела к серьезным перебоям в судоходстве через Ормузский пролив. Этот маршрут является ключевым для глобальных поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, в результате чего в большинстве государств мира уже зафиксирован рост цен на топливо.