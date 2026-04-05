Матвиенко и Симонян провели телефонный разговор

Телефонный разговор был проведен сегодня между спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко и председателем армянского Нацсобрания Аленом Симоняном, сообщение о нем распространила пресс-служба законодательного органа Армении.

В ходе беседы Ален Симонян поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения.

Участники переговоров также рассмотрели вопросы связей между парламентами России и Армении. Еще одной темой стали российско-армянские отношения.

Напомним, что предыдущий телефонный разговор между Симоняном и Матвиенко состоялся в январе. Во время него политики поговорили о деталях визита главы армянского Нацсобрания в Москву.

Этот визит прошел 5-6 февраля. В его первый день, 5 февраля, Матвиенко и Мирзоян провели переговоры.