Песков: участие в ЕАЭС дает Армении быстро развиваться

Участие Армении в ЕАЭС в настоящее время дает возможность стране развиваться ускоренными темпами, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

"Членство в ЕАЭС дает возможность сейчас развиваться с повышенными темпами, они гораздо выше, чем средние по СНГ, и уж гораздо выше, чем у нас в Российской Федерации"

– Дмитрий Песков

Тем не менее, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, армянское руководство стремится к членству в ЕС, что делает невозможным нахождение страны в двух организациях одновременно.

"Операционные системы ЕАЭС и Евросоюза не сочетаются, они разные"

– Дмитрий Песков

Армении тогда придется выбирать, подчеркнул Песков.

При этом, Москва выражает надежду на то, что в Ереване это понимают.