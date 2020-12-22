Ушел из жизни идеолог армянского сепаратизма Зорий Балаян

В Армении ушел из жизни печально известный армянский писатель, идеолог армянского сепаратизма и фашизма Зорий Балаян – он скончался в возрасте 91 года, сообщил его сын Айк Балаян.

Зорий Балаян был одним из основных идеологов сепаратизма и территориальных претензий к Азербайджану.

В свое время он даже выпустил книгу "Очаг", в которой суммировал все продвигавшиеся в 1960-1970-е годы в армянской среде СССР ультранационалистические идеи превосходства армян над другими народами, арменизации истории Большого Кавказа и страдальческой судьбы армянства, из которых синтезировал призыв к мести любым тюркам. По сути эссе стало призывом к агрессии против соседей-азербайджанцев, изгнанию их с как можно больше территории, и прежде всего из Армянской ССР и НКАО Азербайджанской СССР.

В независимой Армении балаяновщина была усилена возрождением цехакронизма Гарегина Нжде, в котором врагами объявлялись не только все без исключения тюркские народы, но и армяне, не согласные с фашистским учением о превосходстве армянства.