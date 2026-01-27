Россия и Египет задумались о создании зернового хаба

Москва и Каир обсуждают возможность создания зернового хаба, сейчас вопрос находится в стадии решения, рассказали в МИД России.

По слова дипломата, стороны активно обсуждают данную инициативу, вопрос находится в стадии решения, ожидается, что проработка будет происходить достаточно динамично.

Подключение к проекту третьих стран не подразумевается, уточнил замглавы МИД РФ.

"На данный момент таких планов не было, и наши египетские партнеры целевым образом обращаются именно к России с подобным предложением, поскольку Россия для них - крупнейший поставщик зерна, удовлетворяющий порядка 80% их потребности в импорте пшеницы"

– Георгий Борисенко

Также замминистра поведал, что понимание о том, где следует разместить хабы имеется, "поскольку в Египте давно и активно работают крупные российские зерновые трейдеры, у них там уже есть собственные объекты, в том числе в некоторых египетских портах", пишет газета "Известия".

Вам может быть интересно

